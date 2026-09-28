Азербайджан в рамках AIIF 2026 подписал соглашения на $10,8 млрд

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан 25-26 сентября на "полях" II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026) подписал соглашения с международными инвесторами и компаниями-партнерами на общую сумму $10,8 млрд, сообщило министерство экономики страны.

"Всего в рамках AIIF 2026 подписаны 23 соглашения и документа", - отмечается в сообщении ведомства.

Подписанные документы охватывают такие направления, как искусственный интеллект, энергетика, в том числе возобновляемая, строительство, цифровая экономика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, финансы, водное хозяйство и другие.

В числе подписанных документов "Окончательное инвестиционное решение о полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Апшерон" между SOCAR, XRG и TotalEnergies", "Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между SOCAR и Comstock Resources", "Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и компанией Apollo о стратегическом партнерстве по инвестициям в проекты разведки и добычи upstream", "Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и компанией Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) о сотрудничестве в сфере природного газа, СПГ, энергетической безопасности, развития энергетической инфраструктуры и проектов добычи", "Соглашение между SOCAR и ExxonMobil о разведке, разработке и долевом разделе добычи нетрадиционных углеводородных ресурсов в бассейне Средней Куры Азербайджанской Республики", "Соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и VNG", "Договор о трехстороннем совместном предприятии между Фондом развития бизнеса Азербайджана и индийской компанией UFlex Group", "Соглашение о стратегическом партнерстве и инвестиционных рамках между министерством экономики Азербайджанской Республики и компанией Carlsberg Group" и ряд других.

Минэкономики отмечает, что с учетом проектов, объявленных в рамках Бакинской энергетической недели, проведенной в июне этого года, общая стоимость планируемых совместных проектов достигнет $16,7 млрд.