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ПХГ Европы заполнены на 70,87%

Это на 15,7 п.п. ниже среднего за 5 лет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 26 сентября выросли до 70,87%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

ЭкономикаПХГ ЕС заполнены на 65,63%, темп закачки выше обычногоЧитать подробнее

Это на 15,7 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 195 млн куб. м в сутки, что на 10,9% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе выше климатической нормы для этих дней на 6 градусов Цельсия.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 16% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2025 года их вклад был 20%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре 2026 года, как ожидается, может составить 8,2 млн тонн, что на 6% ниже, чем годом ранее.

ЕС Европа
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