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Почти 4 тыс. человек скончались в ДР Конго после заражения вирусом Эбола

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Число скончавшихся вследствие заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) приближается к 4 тыс. человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на власти страны.

По их данным, на настоящий момент скончались 3,9 тыс. человек, подтверждены 8067 случаев заражения. Выздоровели 2070 пациентов, госпитализированными остаются 773 человека.

Уровень летальности составляет 48,4%.

"Активная и устойчивая передача инфекции наблюдается в провинциях Итури, Северное Киву, Верхнее Уэле и Нижнее Уэле", - сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения ДРК.

Случаи заражения также выявлены в провинциях Чопо, Южное Киву и Южное Убанги.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции страны, а также на граничащую с ними Уганду. В конце августа в ВОЗ объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.

ДР Конго ДРК ВОЗ Эбола
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