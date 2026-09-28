Каллас призвала государства ЕС направить запасы зенитных ракет на укрепление ПВО Украины

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что государствам Евросоюза нужно передавать Украине ракеты-перехватчики из своих арсеналов.

"Украине срочно нужны средства ПВО. Мы снова призываем тех, у кого они есть в запасах, отдать Украине, а затем арсеналы пополнят производимые ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot", - сказала она журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны.

Она отметила, что средства Европейского фонда мира (EPF), из которого выделяют средства Киеву, полностью доступны.

Каллас добавила, что министры будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке. Глава дипломатии ЕС упомянула военно-морскую миссию ЕС в Красном море Aspides и заявила о необходимости задействовать больше сил на море. Она утверждала, что ЕС получает много запросов на сопровождение судов, но Евросоюзу нужно выделить больше ресурсов на такие миссии.