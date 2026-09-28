Совет ЕС утвердил пять оборонных проектов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил, что утвердил в понедельник пять относящихся к категории "общего интереса" Евросоюза европейских оборонных проектов, призванных укрепить оборонную готовность и промышленный потенциал Европы.

"Эти проекты наглядно демонстрируют практическое сотрудничество между государствами-членами ЕС в деле обеспечения собственной безопасности. Тесно взаимодействуя с нашими партнерами - Норвегией и Украиной, - мы вместе предпринимаем решительные шаги для защиты космического пространства, нашего воздушного и морского пространства, подводных кабелей, а также граждан, чье благополучие зависит от этой инфраструктуры, - заявила министр обороны председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти.

В коммюнике совета отмечается, что эти проекты объединят усилия европейских стран по развитию "критически важных потенциалов в таких сферах, как беспилотные летательные аппараты и системы противодействия им, оборона на море и на морском дне, космическая сфера, противовоздушная и противоракетная оборона, а также защита восточного фланга Европы".

Категория "общего интереса" (EDPCI) была введена в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), принятой ЕС в 2025 году. Это совместные промышленные проекты, призванные способствовать развитию военного потенциала государств-членов в областях, критически важных для интересов безопасности и обороны союза.

"Такие проекты позволяют странам ЕС совместно работать над масштабными оборонными инициативами, реализация которых в одиночку была бы слишком сложной или затратной для отдельных государств. Пять отобранных проектов теперь могут претендовать на финансирование со стороны ЕС в рамках программы EDIP. Эти средства обеспечат начальный этап реализации проектов и заложат основу для возможного дальнейшего финансирования через готовящийся к созданию Европейский фонд конкурентоспособности", - объясняют в Брюсселе.

Решением Совета ЕС определены следующие проекты EDPCI: "Европейская инициатива в сфере БПЛА и противодействия им", "Комплексная оборона на море и на морском дне", "Космос", "Европейская интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, включая средства раннего предупреждения", "Восточный дозор" (Eastern Flank Watch - EFW).