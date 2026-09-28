Поиск

В Швеции лидер победившей на выборах оппозиции отказалась сформировать правительство

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Лидер шведского оппозиционного левоцентристского блока партий Магдалена Андерссон вернула мандат на формирование правительства после того, как одна из партий ее альянса решила поддержать представителя другого политического лагеря в качестве кандидата в спикеры парламента, сообщают западные СМИ.

Левая партия выступила за кандидатуру Андреаса Норлена - члена Умеренной коалиционной партии.

Теперь спикер риксдага предложит сформировать правительство временно исполняющему обязанности премьеру Ульфу Кристерссону - главе правого политического блока и лидеру Умеренной коалиционной партии, занявшей второе место на парламентских выборах.

При этом сложившаяся ситуация не обязательно означает, что Андерссон не может стать новым премьер-министром. Как отмечает Bloomberg, она может получить еще один шанс сформировать правительство, если ее соперники также не смогут договориться.

В Швеции правительство формируется по принципу негативного парламентаризма, согласно которому премьер-министру не требуется поддержка большинства парламента. Достаточно, чтобы 175 из 349 депутатов не выступали против кандидатуры премьера.

В сентябре в Швеции прошли выборы в однопалатный парламент. Победу одержал оппозиционный левоцентристский блок, обеспечивший себе 176 мест в риксдаге. В оппозиционный альянс входят Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия, Партия зеленых и Партия центра.

Правый блок получил 173 места. В него входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, Христианские демократы и поддерживающие их Шведские демократы.

Магдалена Андерссон правительство Швеция Андреас Норлен Ульф Кристерссон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

Politico сообщает о зашедших в тупик переговорах о бюджете ЕС на 2028-2034 годы

На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

 На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

 Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

Землетрясение зафиксировано в Алма-Ате

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

 Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

 Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

Иран не планирует новый раунд переговоров с США в Нью-Йорке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов