В Швеции лидер победившей на выборах оппозиции отказалась сформировать правительство

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Лидер шведского оппозиционного левоцентристского блока партий Магдалена Андерссон вернула мандат на формирование правительства после того, как одна из партий ее альянса решила поддержать представителя другого политического лагеря в качестве кандидата в спикеры парламента, сообщают западные СМИ.

Левая партия выступила за кандидатуру Андреаса Норлена - члена Умеренной коалиционной партии.

Теперь спикер риксдага предложит сформировать правительство временно исполняющему обязанности премьеру Ульфу Кристерссону - главе правого политического блока и лидеру Умеренной коалиционной партии, занявшей второе место на парламентских выборах.

При этом сложившаяся ситуация не обязательно означает, что Андерссон не может стать новым премьер-министром. Как отмечает Bloomberg, она может получить еще один шанс сформировать правительство, если ее соперники также не смогут договориться.

В Швеции правительство формируется по принципу негативного парламентаризма, согласно которому премьер-министру не требуется поддержка большинства парламента. Достаточно, чтобы 175 из 349 депутатов не выступали против кандидатуры премьера.

В сентябре в Швеции прошли выборы в однопалатный парламент. Победу одержал оппозиционный левоцентристский блок, обеспечивший себе 176 мест в риксдаге. В оппозиционный альянс входят Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия, Партия зеленых и Партия центра.

Правый блок получил 173 места. В него входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, Христианские демократы и поддерживающие их Шведские демократы.