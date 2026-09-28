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Air Arabia вновь переносит возобновление рейсов из Москвы в ОАЭ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia планировала возобновить полеты между Шарджей и Москвой с 8 октября, однако ближайший рейс в расписании запланирован на 1 ноября, следует из системы бронирования на сайте перевозчика.

Согласно расписанию, перелеты будут ежедневными. Рейс 1 ноября вылетит из московского аэропорта "Домодедово" в Шарджу в 23:00, обратно – в 16:40 по местному времени.

В начале сентября Air Arabia сообщила, что частично возобновит авиасообщение между ОАЭ и Россией с 8 октября на ежедневной основе. А с 12 декабря 2026 года частота рейсов увеличится до двух в день. При этом приостановка остальных рейсов между ОАЭ и Россией сохраняется до 27 марта 2027 года включительно.

До остановки полетов в Россию 28 февраля 2026 года в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания выполняла большую полетную программу в несколько городов РФ.

Air Arabia Шарджа ОАЭ Москва Домодедово
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