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Папа римский призвал страны Европы урегулировать конфликты мирным путем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV во время визита во Францию призвал европейские страны урегулировать разногласия путем диалога и компромисса.

Выступая в Меце, понтифик заявил, что для прекращения вооруженных конфликтов на континенте необходимо идти на уступки. "Отношения между людьми и государствами становятся все менее цивилизованными. Ценность обещанного слова отвергается. Вместо этого люди хвастаются ложью и обманом", - сказал он.

По его словам, Европа может разорвать этот цикл, "проявляя уважение к другим".

Понтифик призвал страны к терпеливому диалогу, а также к готовности "отказаться от некоторых требований ради общего блага мира".

Он добавил, что международное право и мультикультурализм "являются лучшим противоядием от стремления к господству, которое лежит в основе любого конфликта".

Понтифик прибыл во Францию 24 сентября с четырехдневным апостольским визитом. В понедельник он отправился в Мец (регион Гранд-Эст), где в конференц-центре Роберта Шумана - одного из основателей ЕС, Совета Европы и НАТО - выступил с речью под названием "К корням Европы во имя мира и единства".

папа римский Лев XIV
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