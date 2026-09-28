В Польше по тревоге подняли авиацию НАТО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО несет дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине и в связи с авиаударами по Западной Украине, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил.

Также приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы. Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются в готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило о приостановке работы аэропортов в восточной части Польши. "В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили полеты", - говорится в сообщении.