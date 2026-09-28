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Корабль Starship успешно приводнился после орбитального полета

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, который разрабатывается для пилотируемых полетов на Луну и в перспективе на Марс, успешно завершил свой первый тестовый орбитальный полет, совершив мягкое приводнение в отведенном районе северной части Тихого океана, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Полет вместо десяти часов и шести витков вокруг планеты продлился только три часа. Его решили сократить после того, как после запуска при подъеме на штатную орбиту полета вокруг Земли на нем вышел из строя один из шести двигателей.

В ходе сокращенного полета Starship успел вывести на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Запуск корабля с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:15 по местному времени (в 15:15 по Москве).

У ракеты-носителя также вышли из строя два из 33 двигателей, но это не помешало ей запустить корабль, отметили в SpaceX. Носитель затем успешно приводнился в Американском (Мексиканском) заливе через примерно девять минут после старта.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый суборбитальный полет 13 раз, из которых 8 были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в конце июля. Все летные испытания проводились по суборбитальным траекториям. Нынешний запуск стал первым полноценным орбитальным.

SpaceX Starlink Starship США
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