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Британия предлагает Финляндии ядерную защиту в рамках Объединенных экспедиционных сил

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания предлагает Финляндии ядерную защиту в рамках создаваемых в Объединенных экспедиционных силах (JEF) боевых подразделений, пишет в понедельник финская газета Iltalehti.

"Великобритания как европейское ядерное государство играет ведущую роль в ядерном сдерживании. Их командующий ВМС подчеркнул твердую приверженность Великобритании этому сотрудничеству в рамках JEF, и благодаря этому открываются новые возможности", - сообщил Iltalehti председатель парламентского комитета по обороне Хейкки Аутто о встрече с командующим британским флотом, морским лордом Гвином Дженкинсом.

Дженкинс отдельно подчеркнул и подтвердил, что в будущем британское ядерное оружие также станет основой сдерживания новых сил JEF, отметил Аутто.

По его мнению, для укрепления обороны Финляндии и стран JEF важно, что для активации новых боевых подразделений объединенных экспедиционных сил не потребуется активация статьи 5 Североатлантического договора и его применение не будет задействовано исключительно через ядерную оборону НАТО.

Страны JEF подпишут соглашение о создании боевых сил в Осло в ноябре. В JEF входят страны Северной Европы, Балтии, Нидерланды и Великобритания.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен проинформирует Комитет обороны страны по этому вопросу во вторник.

Ранее в сентябре Финляндия объявила о присоединении к инициативе Франции по ядерному сдерживанию. Великобритания и Франция - единственные страны НАТО с ядерным оружием, наряду с Соединенными Штатами.

Великобритания НАТО Финляндия
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