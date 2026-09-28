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Трамп допускает, что Иран может иметь отношение к инциденту вблизи авиабазы в Англии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не исключает роли Тегерана в произошедшем на выходных инциденте близ авиабазы Фэрворд в Англии.

"Возможно", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о причастности Ирана.

Он также отметил, что был "удивлен" решением британских властей освободить под залог задержанных в рамках этого дела.

Ранее контртеррористическое управление Скотланд-Ярда сообщило, что в понедельник освобождены под залог пять британцев, задержанных по подозрению в подготовке теракта на авиабазе, на которой размещаются американские стратегические бомбардировщики.

Ранее инцидент стал объектом крупного контртеррористического расследования британской полиции.

Между тем, в Иране заявили, что "категорически отвергают" любую причастность к предполагаемому заговору.

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Новости

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