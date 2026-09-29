Компания RTX получила от Пентагона контракт на $21 млрд на ракеты класса "воздух-воздух"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон сообщил о заключении с корпорацией RTX Corp. контракта на сумму $20,7 млрд, который предусматривает почти двукратное увеличение производства ракет класса "воздух-воздух", в том числе ракет AMRAAM.

Контракт, заключенный с Raytheon, оборонным подразделением RTX, рассчитан на пять лет с возможностью продления на два года, говорится в сообщении министерства войны США.

Как отмечают американские СМИ, это очередное соглашение, достигнутое администрацией президента США Дональда Трампа в рамках усилий по наращиванию производства боеприпасов для вооруженных сил, испытывающих дефицит ключевых видов оружия из-за войны в Иране.

В августе ВМС США также заключили контракт с оборонной компанией RTX на $23 млрд на новые крылатые ракеты Tomahawk. Ее завод в Тусоне (штат Аризона) работает круглосуточно, чтобы увеличить производство ракет Tomahawk и других ракет, но их поступление будет идти медленно. Представитель RTX заявил, что компания продолжит инвестировать средства для достижения своей долгосрочной цели - производства более 1 тыс. ракет Tomahawk в год. Но по словам источника газета The Wall Street Journal, знакомого с ситуацией, в этом году планируется произвести не более 400 ракет.

Издание отмечает, что для восполнения таких видов вооружений, как крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты Patriot, противоракеты для корабельной ПВО SM-3 и SM-6, комплексы противоракетной обороны THAAD и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM потребуется от трех и более лет.

Как ранее сообщало издание, США выпустили более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk за два месяца войны с Ираном. По данным аналитического центра Center for Strategic and International Studies (признан в РФ нежелательной организацией), американские вооруженные силы в общей сложности израсходовали около трети своих ракет Tomahawk, имевшихся до войны с Ираном, и примерно половину своих высококлассных перехватчиков Patriot.

В настоящее время компания Lockheed Martin нанимает сотни новых сотрудников в Арканзасе, чтобы утроить объем производства этих крайне необходимых зенитных ракет. Тем временем субподрядчики, включая Boeing Co., L3Harris Technologies и Northrop Grumman, начали строительство новых сборочных линий для удовлетворения растущего спроса на электронику, ракетные двигатели и другие компоненты, необходимые для этого оружия.