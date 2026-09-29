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В Иране заявили, что переговоры с США возможны после выполнения Вашингтоном меморандума

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры с США не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне, сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на представителя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахима Резаи.

"Даже обсуждать переговоры в данный момент нелогично, поскольку это приведет к снижению цен на нефть, что ослабит давление на США и побудит американцев продолжать оказывать давление и проявлять враждебность по отношению к иранскому народу", - цитирует Резаи агентство.

"Соединенные Штаты должны выполнить свои обязательства, прежде чем начнутся какие-либо переговоры", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что американские переговорщики провели переговоры с иранской стороной в понедельник.

"Да", - ответил он на вопрос о том, говорила ли его команда с Ираном в Белом доме.

Трамп также подтвердил, что переговоры проходили через посредников.

В минувшее воскресенье президент США заявил, что ожидает новый раунд переговоров с Ираном на этой неделе. Axios со ссылкой на источники писал, что они могут пройти в понедельник.

В то же время иранские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник проведет встречу с посредниками в Нью-Йорке, чтобы обсудить последние события и обменяться мнениями по актуальным вопросам.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий ряд шагов для завершения конфликта. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия. Это соглашение не привело к ожидаемым результатам.

Хроника 28 февраля – 29 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Дональд Трамп Иран США
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