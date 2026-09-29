США продолжают поддерживать группировку из более чем 20 боевых кораблей вблизи Ирана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группировка американских ВМС, которая продолжает выполнять оперативные задачи вблизи Ирана, в настоящее время насчитывает более 20 боевых кораблей, следует из обновленных данных информационной службы Военно-морского института США.

По ее сведениям, в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана боевое дежурство несут два авианосца - USS George Bush и USS George Washington, на которых базируется в общей сложности более 100 истребителей, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного предупреждения.

Вместе с авианосцами в регионе, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива, размещены 10 эсминцев, несущих крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Оманском заливе также выполняет задачи амфибийно-десантная группа в составе трех больших десантных кораблей, на борту которых размещен 11-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью примерно 2,2 тыс. военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера.

Еще два ракетных эсминца находятся в Красном море и крейсер и три эсминца - в Индийском океане.

Кроме того, в состав группировки американских ВМС, расположенной вблизи Ирана, входит судно USS Miguel Keith, которое является экспедиционной морской базой снабжения.

В настоящее время большая часть кораблей задействована в обеспечении режима морской блокады иранских портов.