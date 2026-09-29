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Два человека погибли, 40 спасены после опрокидывания лодки у побережья Пуэрто-Рико

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Береговая охрана США сообщила, что спасла не менее 40 человек в открытом море после опрокидывания лодки вблизи небольшого необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. По данным ведомства, обнаружены тела двух погибших. Всего на борту находилось около 60 человек, пишет AP.

По информации Береговой охраны, выжившие провели в воде более 12 часов. Их заметило судно, проходившее вблизи острова Мона, и уведомило службы спасения, что позволило поднять на борт четырёх человек.

Ведомство уточнило, что самодельная лодка опрокинулась поздно вечером в воскресенье после драки, в ходе которой несколько человек получили тяжёлые ранения от мачете. В результате группа прыгнула в воду без спасательных жилетов.

Происхождение людей пока не установлено. Представитель Береговой охраны США заявила, что не располагает такой информацией.

США
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