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Таджикистан впервые примет региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Комплекс международных мероприятий по развитию регионального сотрудничества в сфере связи, цифровизации и информационных технологий пройдет 29-30 сентября в Душанбе, сообщает служба связи при правительстве Таджикистана.

Ключевым событием станет региональный форум Международного союза электросвязи (МСЭ, ITU) по развитию для региона СНГ. Таджикистан впервые выступит принимающей стороной форума.

Мероприятие пройдет совместно с заседанием Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств-участников СНГ.

В центре внимания участников будут развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровая трансформация, внедрение инновационных технологий, вопросы кибербезопасности и повышение устойчивости телекоммуникационных сетей.

В работе форума и сопутствующих мероприятий ожидается участие руководителей профильных министерств и ведомств стран СНГ, курирующих вопросы связи и цифровизации.

Программа мероприятий предусматривает 29 сентября проведение сессии высокого уровня в рамках регионального форума МСЭ, после которой состоится совместное заседание Совета глав администраций связи РСС и Координационного совета государств-участников СНГ.

30 сентября пройдут основные рабочие и технические заседания форума. Они будут посвящены экспертному и техническому сотрудничеству, обмену опытом и дальнейшей координации по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Проведение форума в Душанбе имеет особое значение в контексте подготовки к полномочной конференции МСЭ, запланированной на ноябрь 2026 года. Участники намерены обсудить актуальные вопросы ее повестки, дальнейшие направления цифрового сотрудничества в регионе и подходы к координации взаимодействия.

По оценке организаторов, мероприятия в Душанбе создадут дополнительные возможности для укрепления регионального сотрудничества, обмена опытом и передовыми практиками, а также для обсуждения скоординированных подходов к развитию цифровых технологий и телекоммуникаций.

Таджикистан Душанбе СНГ
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