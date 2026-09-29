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Таджикистан и Qatari Diar обсудили новые инвестиционные проекты

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султон Рахимзода в Дохе провел встречу с генеральным директором инвестиционной компании в сфере недвижимости Qatari Diar Шейхом Хамадом бин Талалом Аль Тани.

Как сообщает пресс-центр госкомитета, стороны обсудили вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Таджикистана, реализации совместных проектов, а также ход реализации проекта "Диёри Душанбе".

Визит таджикской делегации в Доху направлен на развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Катаром, а также расширение участия катарского бизнеса в реализации проектов в Таджикистане.

В ходе встреч таджикская сторона представляет инвестиционные возможности страны и обсуждает с катарскими партнерами перспективные направления сотрудничества и реализации совместных проектов.

Катарский бизнес участвует в реализации крупных инвестиционных проектов в Таджикистане. Одним из наиболее заметных проектов является "Диёри Душанбе", реализуемый катарской компанией Qatari Diar в столице республики. Проект предусматривает создание многофункционального комплекса с жилой и коммерческой недвижимостью, а также объектами инфраструктуры.

Таджикистан и Катар в последние годы расширяют сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В числе перспективных направлений взаимодействия рассматриваются энергетика, промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, транспорт, туризм и другие отрасли.

Между двумя странами действует межправительственная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которая является одним из основных механизмов развития двусторонних экономических связей.

Таджикистан Катар Qatari Diar Доха
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