Глава МИД Узбекистана обсудил с послом РФ перспективы укрепления сотрудничества

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе встречи с послом России Алексеем Ерховым обсудил укрепление партнерства двух стран и предстоящие двусторонние контакты.

"Обсудили актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня, дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также предстоящие двусторонние контакты", - написал глава МИД Узбекистана в своем телеграм-канале.

Он также выразил уверенность, что стороны продолжат тесное взаимодействие "в целях последовательного продвижения многопланового сотрудничества между нашими странами".