Поиск

КНДР обвинила США в разрушении мирового ядерного порядка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон своими действиями по распространению ядерного оружия ввергли мировой ядерный порядок в кризис, говорится в меморандуме МИД КНДР, опубликованном ЦТАК.

"Открытые действия США по вертикальному и горизонтальному распространению ядерного оружия расшатывают основы международного режима нераспространения и становятся главным фактором, угрожающим миру и безопасности во всем мире", - заявило министерство.

По его оценке, Вашингтон "безответственно отказался от своих обязательств по разоружению как государство, обладающее ядерным оружием".

"Нынешняя геополитическая ситуация, при которой международный ядерный порядок оказался в состоянии полного разрушения из-за стремительного наращивания ядерных сил США и их откровенных действий по распространению ядерных технологий, требует от нашего государства играть более активную роль в защите мира во всем мире и обеспечении глобальной стратегической стабильности", - заявил МИД.

В меморандуме США названы главным виновником глобального распространения ядерного оружия.

В частности, Пхеньян указывает на сотрудничество Вашингтона с Сеулом и Токио в области атомных подводных лодок, а также на AUKUS - партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией как на свидетельство формирования ядерного альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению КНДР, такое сотрудничество может в конечном итоге привести к тому, что Южная Корея разработает собственную программу создания ядерного оружия.

Отмечается, что эта "серьезная угроза" будет определять действия Северной Кореи в стремлении "защитить интересы безопасности нашей страны и региона".

AUKUS КНДР МИД США Великобритания Австралия Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $107,32 за баррель

 Brent подорожала до $107,32 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

 Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

 Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

 Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

В Великобритании освободили под залог подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе

Brent остается в плюсе и торгуется у $107,82 за баррель

Доходность американского госдолга растет из-за скачка цен на нефть

Опрос показал увеличение отрыва электорального рейтинга Ле Пен от оппонентов

 Опрос показал увеличение отрыва электорального рейтинга Ле Пен от оппонентов

Bloomberg сообщил о возобновлении поставок нефти по саудовскому трубопроводу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11999 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3798 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов