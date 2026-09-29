КНДР обвинила США в разрушении мирового ядерного порядка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон своими действиями по распространению ядерного оружия ввергли мировой ядерный порядок в кризис, говорится в меморандуме МИД КНДР, опубликованном ЦТАК.

"Открытые действия США по вертикальному и горизонтальному распространению ядерного оружия расшатывают основы международного режима нераспространения и становятся главным фактором, угрожающим миру и безопасности во всем мире", - заявило министерство.

По его оценке, Вашингтон "безответственно отказался от своих обязательств по разоружению как государство, обладающее ядерным оружием".

"Нынешняя геополитическая ситуация, при которой международный ядерный порядок оказался в состоянии полного разрушения из-за стремительного наращивания ядерных сил США и их откровенных действий по распространению ядерных технологий, требует от нашего государства играть более активную роль в защите мира во всем мире и обеспечении глобальной стратегической стабильности", - заявил МИД.

В меморандуме США названы главным виновником глобального распространения ядерного оружия.

В частности, Пхеньян указывает на сотрудничество Вашингтона с Сеулом и Токио в области атомных подводных лодок, а также на AUKUS - партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией как на свидетельство формирования ядерного альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению КНДР, такое сотрудничество может в конечном итоге привести к тому, что Южная Корея разработает собственную программу создания ядерного оружия.

Отмечается, что эта "серьезная угроза" будет определять действия Северной Кореи в стремлении "защитить интересы безопасности нашей страны и региона".