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Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - По итогам переговоров Казахстана и ФРГ подписано более 30 коммерческих документов, их общая сумма составила около $2 млрд, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным", - сказал Токаев.

Президент отметил, что в ходе переговоров с Мерцем были достигнуты важные договоренности, а состоявшиеся встречи назвал содержательными и плодотворными.

По словам Токаева, в среду он намерен посетить Баварию, где примет участие в казахстанско-баварском технологическом форуме.

"Рассчитываю, что эта встреча также будет способствовать укреплению партнерства наших стран", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что в ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

"Мы считаем, что любой конфликт необходимо решать мирным и дипломатическим путем. Это общая позиция наших стран. Кроме того, мы договорились о дальнейшем развитии диалога в формате "Центральная Азия - Германия". Казахстан намерен укреплять стратегическое партнерство с Германией, ориентированное на долгосрочные, взаимовыгодные и конкретные результаты", - сказал

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Германия
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