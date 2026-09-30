В Саудовской Аравии сел борт после сигнала о возможной попытке захвата

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии сел самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив и ранее подавший сигнал о том, что борт могут пытаться захватить или что в работу экипажа вмешались, сообщает The Times of Israel.

Самолет авиакомпании Flydubai с 180 пассажирами приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе страны.

С лайнера сначала передали код 7700 – международный сигнал чрезвычайной ситуации, а затем последовал код 7500, означающий незаконное вмешательство или захват.

Борт временно пропадал с карт сайтов по отслеживанию полетов.

По информации от израильских источников безопасности, на сопровождение самолета подняли истребители ВВС Израиля. По данным источников, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту не из-за попытки угона самолета, а из-за потасовки между двумя пилотами.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац провели экстренные консультации.