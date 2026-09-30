Поиск

В Саудовской Аравии сел борт после сигнала о возможной попытке захвата

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии сел самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив и ранее подавший сигнал о том, что борт могут пытаться захватить или что в работу экипажа вмешались, сообщает The Times of Israel.

Самолет авиакомпании Flydubai с 180 пассажирами приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе страны.

С лайнера сначала передали код 7700 – международный сигнал чрезвычайной ситуации, а затем последовал код 7500, означающий незаконное вмешательство или захват.

Борт временно пропадал с карт сайтов по отслеживанию полетов.

По информации от израильских источников безопасности, на сопровождение самолета подняли истребители ВВС Израиля. По данным источников, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту не из-за попытки угона самолета, а из-за потасовки между двумя пилотами.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац провели экстренные консультации.

Саудовская Аравия Израиль Дубай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин США расширил санкции против Кубы

В Саудовской Аравии сел борт после сигнала о возможной попытке захвата

Международная коалиция во главе с США завершает миссию в Ираке

Brent подорожала до $103,3 за баррель

Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

 Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 30 сентября

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

 Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения

 Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения

Лидеры американской ИИ-индустрии подписали в Белом доме соглашение о контроле

 Лидеры американской ИИ-индустрии подписали в Белом доме соглашение о контроле

Демократы опережают республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12017 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов