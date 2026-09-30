Международная коалиция во главе с США завершает миссию в Ираке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Более чем десятилетняя мисиия международной коалиции под эгидой США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке завершается, сообщает "Аль-Арабийя".

В 2024 году Багдад и Вашингтон достигли соглашения, что США свернут миссию к 30 сентября 2026 года. Коалиция постепенно выводила свои силы с баз по всему Ираку, ограничивая присутствие Иракским Курдистаном. Однако в Багдаде выражали желание продолжать двустороннее сотрудничество с партнерами в сфере обороны. The National отмечал, что в руководстве Иракского Курдистана считали поспешным вывод коалиционных сил из страны.

Миссия начала работу в 2014 году. "Аль-Арабийя" отмечает, что силы ИГ в Ираке были разгромлены в 2017 году, в Сирии - в 2019 году. Но войска коалиции продолжили бороться с остатками группировки. По данным Пентагона, за время их действий погибли 123 американских военнослужащих; были убиты более 80 тысяч членов ИГ.

Однако, впоследствии на фоне нарастания напряженности в регионе, особенно с начала конфликта США и Ирана в феврале 2026 года, силы коалиции стали основной целью проиранских групп в Ираке.

Новый премьер Ирака Али аз-Заиди ранее заявлял, что 30 сентября станет конечным сроком, до которого должны разоружиться не находящиеся под контролем правительства группировки. В итоге эти сроки пришлось сдвинуть. В свою очередь влиятельная шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" приветствовала вывод иностранных войск из Ирака, но пообещала применить меры против иракского правительства, если оно не будет действовать в интересах народа.

Аз-Заиди также объявил 1 октября праздником Днем независимости, "завершением пути Ирака к обретению суверенитета, консолидацией государства и его институтов".