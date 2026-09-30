Поиск

Международная коалиция во главе с США завершает миссию в Ираке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Более чем десятилетняя мисиия международной коалиции под эгидой США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке завершается, сообщает "Аль-Арабийя".

В 2024 году Багдад и Вашингтон достигли соглашения, что США свернут миссию к 30 сентября 2026 года. Коалиция постепенно выводила свои силы с баз по всему Ираку, ограничивая присутствие Иракским Курдистаном. Однако в Багдаде выражали желание продолжать двустороннее сотрудничество с партнерами в сфере обороны. The National отмечал, что в руководстве Иракского Курдистана считали поспешным вывод коалиционных сил из страны.

Миссия начала работу в 2014 году. "Аль-Арабийя" отмечает, что силы ИГ в Ираке были разгромлены в 2017 году, в Сирии - в 2019 году. Но войска коалиции продолжили бороться с остатками группировки. По данным Пентагона, за время их действий погибли 123 американских военнослужащих; были убиты более 80 тысяч членов ИГ.

Однако, впоследствии на фоне нарастания напряженности в регионе, особенно с начала конфликта США и Ирана в феврале 2026 года, силы коалиции стали основной целью проиранских групп в Ираке.

Новый премьер Ирака Али аз-Заиди ранее заявлял, что 30 сентября станет конечным сроком, до которого должны разоружиться не находящиеся под контролем правительства группировки. В итоге эти сроки пришлось сдвинуть. В свою очередь влиятельная шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" приветствовала вывод иностранных войск из Ирака, но пообещала применить меры против иракского правительства, если оно не будет действовать в интересах народа.

Аз-Заиди также объявил 1 октября праздником Днем независимости, "завершением пути Ирака к обретению суверенитета, консолидацией государства и его институтов".

Ирак ИГ Иран Исламское государство США Иракский Курдистан Али аз-Заиди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин США расширил санкции против Кубы

В Саудовской Аравии сел борт после сигнала о возможной попытке захвата

Международная коалиция во главе с США завершает миссию в Ираке

Brent подорожала до $103,3 за баррель

Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

 Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 30 сентября

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

 Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения

 Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения

Лидеры американской ИИ-индустрии подписали в Белом доме соглашение о контроле

 Лидеры американской ИИ-индустрии подписали в Белом доме соглашение о контроле

Демократы опережают республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12017 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов