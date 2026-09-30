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WSJ сообщила о наращивании присутствия США в Латинской Америке для борьбы с наркомафией

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон расширяет военное сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Военное сотрудничество США с латиноамериканскими странами в последние месяцы стремительно расширилось. На прошлой неделе около 50 американских военных и сотрудников правоохранительных органов вместе с эквадорской полицией участвовали в рейдах против предполагаемой сети по торговле кокаином, связанной с мексиканским картелем", - заявили собеседники газеты.

Как отмечает WSJ, для борьбы с наркотрафиком Пентагон развертывает высокотехнологичные дроны, а также направляет военнослужащих для участия в наземных рейдах.

По словам одного из американских чиновников, с той же целью Пентагон может перебросить разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper в Центральную и Южную Америку из Африки. Ранее об том же сообщал телеканал CNN.

На просьбу WSJ прокомментировать эту информацию глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован ответил отказом. Вместо этого он отметил, что помощь США странам Латинской Америки может включать "аресты, проведение ударов и ликвидацию конспиративных квартир", где могут храниться запрещенные вещества, а также усиление контроля на пограничных переходах.

Один из источников заявил, что развертывание сил по борьбе с наркотрафиком в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - часть более широких усилий администрации президента США Дональда Трампа по подрыву сетей незаконного оборота наркотиков по всему миру.

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