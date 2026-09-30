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Корабли ВМФ России прибыли в Индонезию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили деловой заход в порт Индонезии, сообщила пресс-служба флота в среду. В порту города Джакарта ошвартовался фрегат "Маршал Шапошников".

По её информации, в рамках делового захода у российских моряков запланированы протокольные мероприятия и конференции по обмену опытом с военнослужащими ВМС Индонезии.

В сообщении отмечается, что на причале моряков ВМФ России встретили представители военно-морских сил Индонезии и сотрудники посольства РФ.

Ранее сообщалось, что 10 сентября отряд кораблей ТОФ в составе фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Печенга" вышел из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Индонезия Джакарта ВМФ Маршал Шапошников
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