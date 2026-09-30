Количество авиаперелетов в Евросоюзе летом превысило 2 млн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе летом превысило 2 млн, сообщил Eurostat.

В том числе в июне показатель составил 662,48 тысячи (рост на 2,1% относительно того же месяца прошлого года), в июле - 709,93 тысячи (+2,8%), в августе - 708,98 тысячи (+2,3%).

Таким образом, за летний сезон было осуществлено 2,081 млн рейсов, что на 2,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В августе число рейсов увеличилось в 19 из 27 государств Евросоюза. Наиболее существенный прирост был зафиксирован в Словакии (+37% г/г) и на Мальте (+12,4%), самое значительное снижение - в Австрии (-4,7%), на Кипре (-3%) и в Германии (-2,4%).

В понятие коммерческие авиаперелеты статуправление включает пассажирские, грузовые и почтовые рейсы.