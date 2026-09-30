В Пловдиве убит владелец футбольного клуба "Ботев" Филипов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мажоритарный владелец болгарского футбольного клуба "Ботев" Илиян Филипов убит в ночь на 30 сентября в Пловдиве, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Окружной прокурор города сообщил, что, по предварительным данным, речь идет о предумышленном убийстве, но полиция рассматривает все возможные версии. У следствия нет информации, получал ли Филипов какие-либо угрозы.

Филипов был влиятельным бизнесменом в Болгарии. Он был сооснователем и руководителем одной из ведущих транспортных компаний в Болгарии. Его деятельность также была связана со строительством и инфраструктурными проектами, включая стадион "Христо Ботев".