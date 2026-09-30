Марат Камболов вступил в должность президента Южной Осетии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Избранный президентом Южной Осетии Марат Камболов официально вступил в должность на церемонии инаугурации в Госдрамтеатре в Цхинвале.

Камболов принес клятву на Конституции на двух государственных языках - осетинском и русском, после чего ему было вручено удостоверение президента.

Согласно законодательству республики, президент, вступив в должность, отправляет правительство в отставку.

Выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. Камболов набрал 84,95% голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 32 869 человек. Явка составила 82,65%.