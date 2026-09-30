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В Казахстане заявили, что судьба реализуемых с "ЛУКОЙЛом" проектов пока не ясна

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Судьба проектов Каламкас-море и Хазар, реализуемых в Казахстане совместно с "ЛУКОЙЛом", пока не определена, сообщил замминистра энергетики республики Ерлан Акбаров.

"По Хазару (Каламкас-море - Хазар - ИФ) пока никакое решение не принято, по "ЛУКОЙЛу" пока не решили", - сказал Акбаров журналистам в кулуарах конференции "Нефть и Газ" - KIOGE 2026 в Алма-Ате.

При этом он не стал отрицать, что изучается вопрос о привлечении других инвесторов.

"Рассматриваем, этот вопрос давно поднимался. "КазМунайГаз" какие-то проводил (встречи - ИФ), мы со своей стороны - нет". - сказал он.

Казахстан ЛУКОЙЛ Каламкас-море Хазар
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