В Air Asia задумались о запуске рейсов из Малайзии в Россию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Возможность запуска прямых рейсов между РФ и Малайзией обсуждается давно, пока существуют только стыковочные рейсы, но сейчас авиакомпания Air Asia планирует запустить рейсы, сообщила замдиректора офиса по туризму Малайзии в России Кресентия Садатал.

"К сожалению, пока ещё нет прямых перелётов в Малайзию, хотя переговоры ведутся давно. Сейчас возможность организации рейсов рассматривает авиакомпания Air Asia. А пока добраться до Малайзии можно стыковочными рейсами авиакомпаний ОАЭ, Китая, Турции, Омана. Наиболее популярные транзитные пункты - Дубай, Абу-Даби, Стамбул. Стыковочный перелет занимает около 14-19 часов", - сказала она на пресс-конференции для представителей российского турбизнеса.

Air Asia - низкобюджетный перевозчик, который базируется в Куала-Лумпуре. Начал полеты в 1996 году. У компании более 100 самолетов, если учитывать все филиалы в Таиланде, Индонезии и других странах - около 200. Она выполняет рейсы в 25 стран, в основном в Юго-Восточной Азии.

Представитель офиса по туризму добавила, что въезд в Малайзию для российских туристов безвизовый. В аэропорту ставится бесплатный штамп, но паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.