Генсек НАТО допустил, что США когда-нибудь достигнут успеха в украинском урегулировании
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в среду выразил уверенность, что попытки американской стороны добиться урегулирования конфликта на Украине в конечном счете будут успешными.
"Это очень сложно. Для этого нужно время. Но со временем, я уверен, удастся достичь успеха", - сказал Рютте, выступая в Брюсселе.
При этом он отметил, что "не знает, случится ли это до зимы".
Рютте добавил, что "войны заканчиваются мирными соглашениями, и всегда нужны те, кто будет вести переговоры".
Он в очередной раз выразил мнение, что российская сторона в настоящее время не проявляет заинтересованности в урегулировании.