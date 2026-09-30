Генсек НАТО допустил, что США когда-нибудь достигнут успеха в украинском урегулировании

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в среду выразил уверенность, что попытки американской стороны добиться урегулирования конфликта на Украине в конечном счете будут успешными.

"Это очень сложно. Для этого нужно время. Но со временем, я уверен, удастся достичь успеха", - сказал Рютте, выступая в Брюсселе.

При этом он отметил, что "не знает, случится ли это до зимы".

Рютте добавил, что "войны заканчиваются мирными соглашениями, и всегда нужны те, кто будет вести переговоры".

Он в очередной раз выразил мнение, что российская сторона в настоящее время не проявляет заинтересованности в урегулировании.