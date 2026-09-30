Поиск

Глава МИД Эстонии высказался за отказ от транзита зерна из РФ через порты Балтии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о предпринимаемых усилиях по отказу от транзита российского зерна через порты Балтии.

"Мы работаем над тем, чтобы транзит российского зерна не осуществлялся через балтийские порты", - заявил Цахкна в среду в Риге на встрече с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичсом и министром иностранных дел Байбой Браже, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

В миреЭстония не разрешит использовать свои порты для экспорта российского зернаЧитать подробнее

Цахкна также отметил, что эстонская военная помощь Украине останется на уровне не менее 0,25% ВВП в 2027 году. "А цель конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Эстонии в январе 2027 года, - оказать Украине быструю и крайне необходимую поддержку в течение еще одной трудной военной зимы", - сказал он.

Ранее в сентябре Цахна рекомендовал перевозчикам не планировать транспортировку российского зерна через Эстонию и отметил, что транзит российского зерна через Эстонию в настоящее время практически отсутствует.

В пресс-релизе МИД Эстонии 10 сентября отмечалось, что Эстония продолжит сотрудничество с Латвией и Литвой в поиске регионального или общеевропейского решения для прекращения транзита российского зерна.


Эстония Латвия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

 ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года

 Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года

Минтранс Израиля требует отменить все рейсы Flydubai в Израиле до завершения расследования

 Минтранс Израиля требует отменить все рейсы Flydubai в Израиле до завершения расследования

Владелец Anex Tour задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции

 Владелец Anex Tour задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции

СПГ-танкер попал под удар в Ормузском проливе

В Израиле заявили, что в ситуации с рейсом Flydubai удалось предотвратить трагедию

Пентагон объявил о завершении антитеррористической международной миссии в Ираке

Минфин США расширил санкции против Кубы

 Минфин США расширил санкции против Кубы

В Саудовской Аравии сел борт после сигнала о возможной попытке захвата
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12022 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов