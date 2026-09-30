Глава МИД Эстонии высказался за отказ от транзита зерна из РФ через порты Балтии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о предпринимаемых усилиях по отказу от транзита российского зерна через порты Балтии.

"Мы работаем над тем, чтобы транзит российского зерна не осуществлялся через балтийские порты", - заявил Цахкна в среду в Риге на встрече с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичсом и министром иностранных дел Байбой Браже, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Цахкна также отметил, что эстонская военная помощь Украине останется на уровне не менее 0,25% ВВП в 2027 году. "А цель конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Эстонии в январе 2027 года, - оказать Украине быструю и крайне необходимую поддержку в течение еще одной трудной военной зимы", - сказал он.

Ранее в сентябре Цахна рекомендовал перевозчикам не планировать транспортировку российского зерна через Эстонию и отметил, что транзит российского зерна через Эстонию в настоящее время практически отсутствует.

В пресс-релизе МИД Эстонии 10 сентября отмечалось, что Эстония продолжит сотрудничество с Латвией и Литвой в поиске регионального или общеевропейского решения для прекращения транзита российского зерна.



