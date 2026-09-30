Поиск

Евросоюз и Канада намерены значительно расширить сотрудничество

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ЕС и Канада намерены вскоре объявить о масштабном соглашении о партнерстве, сообщает в среду Politico, ссылаясь на оказавшийся в распоряжении редакции документ.

"На предстоящем в следующем месяце знаковом саммите ЕС и Канада объявят о новом масштабном партнерстве, охватывающем широкий спектр направлений: от устранения барьеров в цифровой торговле до совместной поддержки Украины и инвестиций в борьбу с лесными пожарами", - пишет издание.

Этот документ был распространен среди постпредов стран ЕС в рамках подготовки к саммиту, который состоится в Монреале 29-30 октября.

"ЕС и Канада стремятся укрепить свои стратегические связи на фоне последствий торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. В этом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пригласить Канаду стать ассоциированным членом ЕС, что вызвало немедленную угрозу со стороны Трампа ввести таможенные пошлины", - комментирует Politico ситуацию с предстоящим соглашением.

В миреКанада не спешит стать ассоциированным членом ЕСЧитать подробнее

Издание цитирует документ, в котором сказано, что ЕС и Канада, "обладая уникальными возможностями взаимного доступа к рынкам, разделяя общие ценности и опираясь на взаимодополняющие сильные стороны своих экономик, могут выстроить более глубокие и интегрированные отношения".

На саммите в Монреале планируется заявить о намерении ускорить инвестирование в проекты по добыче критически важных минералов, укрепить цепочки поставок и повысить надежность снабжения, в том числе за счет создания резервов критически важных ресурсов для смягчения последствий "рыночных колебаний и геополитических факторов".

Ожидается также, что Оттава и Брюссель объявят о совместной закупке 50 пожарных самолетов-амфибий производства De Havilland, которые будут готовы к использованию в Канаде и Европе к 2030 году для борьбы с лесными пожарами.

ЕС Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

 Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

Новый доклад программы ЕС Copernicus указал на тревожные изменения в Мировом океане

 Новый доклад программы ЕС Copernicus указал на тревожные изменения в Мировом океане

Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

 ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года

 Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года

Минтранс Израиля требует отменить все рейсы Flydubai в Израиле до завершения расследования

 Минтранс Израиля требует отменить все рейсы Flydubai в Израиле до завершения расследования

Владелец Anex Tour задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции

 Владелец Anex Tour задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции

СПГ-танкер попал под удар в Ормузском проливе

В Израиле заявили, что в ситуации с рейсом Flydubai удалось предотвратить трагедию

Пентагон объявил о завершении антитеррористической международной миссии в Ираке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов