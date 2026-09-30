Евросоюз и Канада намерены значительно расширить сотрудничество

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ЕС и Канада намерены вскоре объявить о масштабном соглашении о партнерстве, сообщает в среду Politico, ссылаясь на оказавшийся в распоряжении редакции документ.

"На предстоящем в следующем месяце знаковом саммите ЕС и Канада объявят о новом масштабном партнерстве, охватывающем широкий спектр направлений: от устранения барьеров в цифровой торговле до совместной поддержки Украины и инвестиций в борьбу с лесными пожарами", - пишет издание.

Этот документ был распространен среди постпредов стран ЕС в рамках подготовки к саммиту, который состоится в Монреале 29-30 октября.

"ЕС и Канада стремятся укрепить свои стратегические связи на фоне последствий торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. В этом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пригласить Канаду стать ассоциированным членом ЕС, что вызвало немедленную угрозу со стороны Трампа ввести таможенные пошлины", - комментирует Politico ситуацию с предстоящим соглашением.

Издание цитирует документ, в котором сказано, что ЕС и Канада, "обладая уникальными возможностями взаимного доступа к рынкам, разделяя общие ценности и опираясь на взаимодополняющие сильные стороны своих экономик, могут выстроить более глубокие и интегрированные отношения".

На саммите в Монреале планируется заявить о намерении ускорить инвестирование в проекты по добыче критически важных минералов, укрепить цепочки поставок и повысить надежность снабжения, в том числе за счет создания резервов критически важных ресурсов для смягчения последствий "рыночных колебаний и геополитических факторов".

Ожидается также, что Оттава и Брюссель объявят о совместной закупке 50 пожарных самолетов-амфибий производства De Havilland, которые будут готовы к использованию в Канаде и Европе к 2030 году для борьбы с лесными пожарами.