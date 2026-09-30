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Трамп назвал правильным свое решение завершить миссию контингента США в Ираке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду, говоря о решении завершить международную миссию в Ираке, отметил, что пришло время вернуть домой американских военных, так как достигнуты все цели.

"У меня был выбор: оставаться или уходить, и я ощутил, вне всякого сомнения, что пришло время для Америки вернуться домой", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это день "победы для США, победы для Ирака и решительной победы над ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ)".

Трамп подчеркнул, что "мы пришли туда, чтобы бороться с террористическим халифатом". Теперь же, по его словам, "халифата более не существует".

Он выразил надежду, что в дальнейшем премьер Ирака Али аз-Заиди "сможет справиться с ситуацией очень хорошо".

Ранее Пентагон объявил, что международная коалиция во главе с США в среду завершила миссию "Непоколебимая решимость" в Ираке по борьбе с террористической группировкой ИГ.

Операцию "Непоколебимая решимость" начали в 2014 году вооруженные силы США и их союзники, включая Великобританию, Канаду, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны, против ИГ.

Силы ИГ в Ираке были разгромлены в 2017 году, в Сирии - в 2019 году, однако войска коалиции продолжали бороться с остатками группировки.

В 2024 году Багдад и Вашингтон достигли соглашения, по которому США должны были свернуть миссию к 30 сентября 2026 года. Коалиция постепенно выводила силы с баз по всему Ираку, ограничивая присутствие Иракским Курдистаном. В Багдаде выражали желание продолжать двустороннее сотрудничество с партнерами в сфере обороны. Издание The National отмечало, что в руководстве Иракского Курдистана посчитали вывод коалиционных сил поспешным.

США Дональд Трамп Ирак
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