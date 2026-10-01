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РФ и Иран обсудили вопросы кибербезопасности и сотрудничество в области ИИ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Представители России и Ирана провели в Москве новый раунд консультаций по вопросам реализации двустороннего соглашения о международной информационной безопасности между двумя странами, сообщает иранское агентство IRNA.

"В ходе этого раунда переговоров основное внимание было уделено таким ключевым направлениям, как выявление и реализация проектов в области кибербезопасности, повышение устойчивости критически важной инфраструктуры и коммуникационных сетей обеих стран к кибератакам, борьба с киберпреступностью, обучение и повышение квалификации персонала для реагирования на киберинциденты, а также развитие сотрудничества в области инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегации возглавляли генеральный директор по вопросам международного мира и безопасности МИД Ирана и начальник управления информационной безопасности МИД России.

Россия Иран кибербезопасность ИИ
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