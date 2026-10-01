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ВМС США перехватили 125 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 125 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 30 сентября силы Центрального командования перенаправили 125 коммерческих судов для обеспечения строгого соблюдения установленных правил", - говорится в сообщении.

Только за последние семь дней американские военные перехватили 10 торговых судов.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них.

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 01 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран морская блокада торговые суда
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