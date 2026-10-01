Мишустин посетит Белоруссию с двухдневным рабочим визитом

Главы правительств ЕАЭС обсудят перспективы наращивания взаимодействия в промышленности и энергетике

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 октября посетит с рабочим визитом Белоруссию, где примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, в Минске Мишустин выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь".

В четверг на заседании Совмина, сообщили в пресс-службе, будет рассмотрен ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также вопросы развития российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

Также планируется одобрить аналогичный документ на ближайшие три года - 2027-2029 годы и стратегию молодёжной политики Союзного государства на период до 2036 года.

"На заседании Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств - членов ЕАЭС в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве", - отметили в пресс-службе.

Заседание Совета министров Союзного государства

Как сообщили в аппарате правительства, на предстоящем заседании Совмина будет обсуждаться взаимодействие в торгово-экономической сфере, включая согласование прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным видам продукции, выполнение союзных научно-технических программ и реализация интеграционных транспортных проектов.

Кроме того, на повестке вопросы, касающиеся реализации молодёжной политики и совместных мероприятий по укреплению безопасности и обороны, планирования работы интеграционных органов Союзного государства.

На заседании, сообщили в аппарате правительства, будут приняты решения о назначении исполняющего обязанности председателя комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, создании межведомственной рабочей группы по розничной торговле при постоянном комитете, а также внесении изменений в состав наблюдательного совета АНО "Медиакомпания Союзного государства".

Заседание Евразийского межправительственного совета

Предстоящее заседание ЕМПС станет 48 по счёту с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в текущем году, предыдущее состоялось 6-7 августа 2026 года в Киргизии.

В 2026 году в органах Евразийского экономического союза, включая ЕМПС, председательствует Казахстан.

На предстоящем в Минске заседании планируется участие и государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе.

"В ходе встречи члены Межправсовета обсудят текущие вопросы развития евразийской экономической интеграции с акцентом на укрепление внутрисоюзного взаимодействия по всем ключевым направлениям. В фокусе внимания участников - сотрудничество в транспортно-логистической сфере", - сообщили в аппарате правительства.

Планируется также актуализировать перечень совместных приоритетных интеграционных проектов и обсудить развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска.

"В целях содействия обеспечению продовольственной безопасности государств - членов объединения будут обсуждены вопросы укрепления внутрисоюзных связей в агропромышленном комплексе", - сообщили в аппарате правительства.

Главы правительств также заслушают доклады Комиссии по итогам 2025 года о состоянии взаимной торговли между государствами - членами объединения и результатах мониторинга реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза.