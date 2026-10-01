В постпредстве Ирана при ООН заявили, что иранская делегация покинула США в соответствии с графиком

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - После завершения Генеральной Ассамблеи ООН, "на полях" которой иранские и американские переговорщики контактировали через посредников, делегация Ирана покинула Нью-Йорк в ранее запланированное время, заявили в постоянном представительстве ИРИ при ООН.

"Иранская делегация покинула Нью-Йорк в понедельник вечером, в соответствии с графиком, который был заранее, 17 сентября, оговорен с Госдепартаментом США. Не добившись ничего, Госдепартамент прибегнул к распространению необоснованных и бесполезных новостей", - говорится в заявлении иранского постпредства при ООН в соцсети X.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация, приехавшая в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, немедленно покинула страну после того, как переговоры между двумя странами зашли в тупик.

"Госсекретарь Рубио выгнал иранскую делегацию, которая слишком задержалась. Генеральная ассамблея ООН завершилась, так что им пора было уезжать", - заявил один из источников портала.

По словам собеседников Axios, утром в понедельник в Белом доме надеялись, что во второй половине дня переговоры с Ираном могут продвинуться. Но к вечеру стало ясно, что переговоры зашли в тупик.

В связи с чем в понедельник вечером по распоряжению Рубио представительство США при ООН сообщило представительству Ирана при ООН, что делегация главы иранского МИД Аббаса Аракчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк, заявил американский чиновник.

Второй источник подтвердил, что США потребовали от иранской делегации покинуть страну, но отметил, что Аракчи в любом случае должен был вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами. Аракчи также сообщил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ Вашингтона на выдвинутые предложения.