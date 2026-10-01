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Двусторонние переговоры РФ с США по торговле в рамках G20 на уровне министров не планируются

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Двусторонние переговоры РФ с США по вопросам торговли в рамках проходящего в Милуоки торгового саммита G20 на уровне министров не планируются, но делегации контактируют на рабочем уровне, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который возглавляет российскую делегацию.

"Нет, пока предмета нет", - ответил министр на вопрос, запланирован ли у него предметный разговор с американской стороной по поводу санкций или экономического сотрудничества.

"На рабочем уровне мы, конечно, как делегация общаемся и по драфту (итогового документа встречи министров торговли G20 - ИФ), и по проектам, и так далее", - отметил Решетников.

"На уровне нашем (министров - ИФ) нет переговоров (двусторонних с США - ИФ)", - заявил глава Минэкономразвития РФ.

При этом он отметил, что уже провел в среду двусторонние консультации с представителями ряда других стран "двадцатки" и встречи продолжатся в четверг.

"Да, конечно, консультации много", - ответил министр на вопрос, проводил ли он двусторонние переговоры с другими делегациями.

"Наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны, и мы с ними активно взаимодействуем. И по большинству позиций наши подходы полностью совпадают", - сказал Решетников.

Встреча министров торговли G20 проходит 30 сентября - 1 октября в Милуоки (США). Решетников возглавляет российскую делегацию на этой встрече.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников G20 США
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