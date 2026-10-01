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Российские военные сообщили об ударе в Киеве по центру "Рента Логистик"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью нанесли поражение транспортно-логистическому центру "Рента Логистик" в Киеве, который был задействован в интересах армии Украины, заявили в Минобороны России в четверг.

"Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киеве - транспортно-логистический центр (ООО "Рента Логистик"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Киев Украина Рента Логистик
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