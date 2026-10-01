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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Минск

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссию с официальным визитом в 2027 году, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношений", - отметил Лукашенко, напомнив, что Белоруссия и Китай будут отмечать 35-летие установление дипломатических отношений в будущем году.

Президент подчеркнул, что взаимоотношения Белоруссии и Китая находятся на беспрецедентном уровне, ведется интенсивный политический диалог.

"Наряду с ростом товарооборота расширяется инвестиционное сотрудничество, реализуются важные для наших стран проекты промышленной кооперации. Активизация гуманитарных и культурных контактов также подтверждает прочность всепогодного стратегического партнерства", - отметил он.

Александр Лукашенко Белоруссия Китай Си Цзиньпин
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