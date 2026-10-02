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Сеул предложил Пхеньяну обсудить ситуацию в демилитаризованной зоне

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский министр по делам объединения Чон Дон Ен предложил КНДР провести переговоры в связи с недавним инцидентом с минами в демилитаризованной зоне, передает "Ренхап".

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"Я, как министр объединения, предлагаю Северу: мы должны встретиться сейчас и поговорить. Мы должны, по крайней мере, начать общение, проверить линию разграничения и снова ее обследовать", - заявил Чон Дон Ен журналистам в пятницу.

По его словам, коренная причина произошедшего - "в проблеме линии прекращения огня". Министр также отметил ухудшение видимости в этой зоне.

Ранее на этой неделе Южная Корея потребовала от КНДР извинений и принятия мер в связи с недавним взрывом, как считают в Сеуле, северокорейских мин, произошедшим в демилитаризованной зоне. В результате инцидента 21 сентября пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Между тем сестра северокорейского лидера, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян не причастен к произошедшему взрыву, и назвала обвинения Сеула "очередной провокацией".

Ким Е Чжон КНДР Пхеньян Сеул Южная Корея
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