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Фонд имени Конрада Аденауэра закрыл офис в Грузии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Германский Фонд имени Конрада Аденауэра (признан в России нежелательной организацией) закрыл офис в Грузии и назвал это прямым следствием политико-правовых рамок, созданных грузинским правительством.

В июле грузинское правительство отклонило заявки на финансирование проектов, представленных фондом в соответствии с новым законом о грантах, принятым парламентом Грузии, сообщил фонд.

"Просто физическое присутствие в Грузии без возможности выполнения нашей основной миссии не является жизнеспособной альтернативой для фонда Конрада Аденауэра", - говорится в заявлении.

Фонд работал в Грузии с 2003 года и "содействовал развитию демократии, верховенства права, парламентской деятельности и утверждению европейских ценностей".

Парламент Грузии весной 2026 года принял закон о грантах, который регулирует порядок предоставления и получения целевых безвозмездных средств. Согласно закону, иностранные гранты грузинским юридическим лицам должны быть согласованы с правительством Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что различные иностранные фонды, особенно в последние годы, направляют крупные средства в виде грантов грузинским оппозиционным силам с целью свержения действующих властей, поэтому парламент принял закон о грантах с целью контроля поступающих из-за рубежа финансовых средств.

Ираклий Кобахидзе Грузия Конрад Аденауэр
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