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Глава совета директоров SK Group продаст акции на $695 млн для расчетов по делу о разводе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров SK Group Чхве Тхэ Вон планирует продать часть доли в холдинговой компании этого южнокорейского конгломерата SK Inc. для расчетов по бракоразводному соглашению с бывшей женой Ро Со Ён.

Крупнейший акционер холдинга продаст более 1,65 млн, или 2,26% его акций, сократив свою долю до 15,49%. Сделка пройдет в частном порядке после завершения регулярных торгов и будет разбита на транши (block trades). Ее закрытие запланировано на 2 ноября.

"Этот шаг направлен на удовлетворение потребности данного крупного акционера в собственных средствах в связи с иском о разделе имущества", - говорится в сообщении SK Inc.

В компании заявили, что Чхве Тхэ Вон готовится к расчетам по бракоразводному соглашению, хотя судебные разбирательства еще продолжаются.

SK Inc. оценила стоимость сделки по продаже акций в 944 млрд вон ($694,6 млн). Именно столько южнокорейский апелляционный суд в июле обязал Чхве Тхэ Вона выплатить бывшей жене. В стране этот процесс называют разводом века.

Оба бывших супруга по отдельности обжалуют июльское решение в Верховном суде Южной Кореи.

Ро Со Ён - дочь экс-президента Южной Кореи Ро Дэ У. Она вышла замуж за Чхве Тхэ Вона в 1988 году, когда ее отец возглавил государство. Их свадьба состоялась в президентском Синем доме, ее называли свадьбой века. У пары есть трое взрослых детей.

Чхве Тхэ Вон выразил желание развестись в 2015 году в открытом письме на три газетных полосы, cказав, что любит другую женщину и у них есть ребенок, пишет The Wall Street Journal.

SK Group Чхве Тхэ Вон Ро Со Ен
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