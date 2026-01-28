Азербайджан в 2025 году увеличил расходы на оборону почти на 23%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана в 2025 году направило из госбюджета 8,068 млрд манатов ($4,74 млрд по текущему курсу), что на 22,9% больше, чем в 2024 году.

Как сообщил Минфин Азербайджана, уровень исполнения расходов по этой статье госбюджета в 2025 году составил 96,1%.

Ведомство указывает, что удельный вес расходов на оборону и нацбезопасность составил 20,9% от фактических расходов госбюджета за 2025 год.