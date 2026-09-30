Борт с пассажирами рейса Flydubai, на котором произошел инцидент, прибыл в Израиль

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета Flydubai, один из пилотов которого в среду, предположительно, попытался захватить это воздушное судно, в итоге долетели до Тель-Авива на специальном, запасном, самолете, сообщает The Times of Israel.

Специально выделенный авиакомпанией самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион после того, как забрал около 180 пассажиров из аэропорта Табук в Саудовской Аравии. Команды медиков встретили пассажиров в аэропорту и оказали им необходимую помощь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил властям усилить безопасность на самолетах израильских и не израильских авиакомпаний, направляющихся в страну.

В свою очередь в компании Flydubai заявили, что все еще расследуют причины произошедшего. "На этих ранних стадиях основные причины и мотивы происшествия неизвестны и все еще остаются объектом официального расследования", - заявили в компании.

Также представитель компании подтвердил, что самолет посадили члены команды Flydubai, которые находились на борту. Ранее сообщалось, что пилоты в гражданской одежде - граждане ЮАР и Новой Зеландии - посадили лайнер после инцидента.

В компании призвали все стороны воздержаться от преждевременных спекуляций.

При этом израильский министр обороны Исраэль Кац назвал произошедшее "попыткой джихадистской террористической атаки". "По предварительным данным в нашем распоряжении, у террориста была одна цель: разбить самолет со всеми пассажирами", - подчеркнул он.

Днем в среду с самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. По данным израильской стороны, один из пилотов, подданный Омана, ранил ножом другого пилота, подданного ОАЭ, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, а другие пилоты посадили самолет в Саудовской Аравии, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.

Оба пилота находятся в больнице, саудовские власти допрашивают пилота из Омана. К делу подключился Израиль: с израильской стороны расследование возглавляет разведка "Моссад" при участии Службы общей безопасности "Шин-Бет".