Польша перебросила истребители FA-50 на восточную границу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Поставленные Сеулом истребители FA-50 Golden Eagle задействованы в охране восточной границы Польши, сообщил вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"FA-50GF только что заступили на боевое дежурство. Это представляет собой дальнейшее усиление нашей восточной границы", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9 Thunder, РСЗО K239 Chunmoo и легкие истребители FA-50 Golden Eagle. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

FA-50 Fighting Eagle - легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, различные типы авиабомб.