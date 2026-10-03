Алиев заявил, что Баку и Берлин наладили эффективное сотрудничество в энергетике

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Отношения Баку и Берлина вышли на качественно новый уровень - стратегического партнерства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан, будучи важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе, придает особое значение всестороннему развитию двусторонних межгосударственных связей и сотрудничества", - отметил Алиев в поздравлении германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника ФРГ - Дня германского единства.

Алиев подчеркнул, что подписание в июле текущего года "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия" заложило основу качественно нового этапа межгосударственных отношений - стратегического партнерства.

"Наш активный политический диалог вносит вклад в сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, транспортной, коммуникационной, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, играя в то же время большую роль в развитии взаимодействия на евразийском континенте и в нашем эффективном сотрудничестве в энергетическом секторе", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-германских отношений, углублении взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского Союза.