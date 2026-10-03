Президент Казахстана освободил от должностей двух заместителей министра обороны и главнокомандующего ВМС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух заместителей министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Распоряжениями главы государства освобождены от должности первый заместитель министра обороны Республики Казахстан - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан Каныш Абубакиров, а также заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев.

Также освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Казахстана Канат Ниязбеков.