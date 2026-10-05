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Очередную попытку сформировать кабмин Румынии предпримет независимый кандидат

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Румынии Никушор Дан поручил в понедельник поручил независимому кандидату Луке Никулеску сформировать новое правительство страны, сообщает Румынское радио.

"Я предлагаю на пост премьер-министра Луку Никулеску. Это дипломат, чья работа заключается в согласовании позиций. Выбор был сделан после консультаций, и мы выбрали человека, который имеет наилучшие шансы", - приводит радио слова Дана.

Ранее Никулеску занимал должность государственного секретаря при министерстве иностранных дел, а также был координатором процесса вступления Румынии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Правительственный кризис охватил Румынию в мае, когда депутаты парламента выразили недоверие тогдашнему премьер-министру Илие Боложану. С тех пор было предпринято три попытки сформировать правительство, однако ни одна не увенчалась успехом.

Румыния правительство Лука Никулеску
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